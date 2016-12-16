Нацбанк ослабил официальную гривню до 26,33 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 19 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2633,1835 (16 декабря – 2629,8510)

100 EUR – 2748,7803 (16 декабря – 2740,0418)

10 RUR – 4,2642 (16 декабря – 4,2667)

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Как сообщал УНИАН, 16 декабря котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,32/26,39 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,5756/27,6150 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4323/0,4343 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 26,3476 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 78 сделки на сумму 48,12 миллиона долларов.