Эксперимент с отменой госрегулирования цен оправдан и будет продолжен – премьер

Эксперимент с отменой государственного регулирования цен, стартовавший 1 октября с продолжительностью в три месяца, оказался оправданным, не привел к ускорению инфляции и будет продолжен правительством.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на встрече с экспертным сообществом и представителями гражданского общества в Киеве.

"Этот эксперимент, который стартовал с 1 октября, сегодня оказался оправданным, и мы будем дальше его продолжать", – сказал он.

По словам премьера, система государственного регулирования цен реально не влияла на стоимость конкретных товаров на конкурентном рынке, а лишь создавала рычаг дополнительного давления чиновников на бизнес.

"Как показала практика по состоянию на сегодняшний день, это оказалась довольно коррумпированная система, где создавались ограничения. Никто их не придерживался, ни на какие цены это не влияло, но давало чиновнику возможность влиять на реальный сектор, на реальных предпринимателей", – подчеркнул Гройсман.

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По словам главы правительства, Кабинет министров в следующем году сконцентрируется на дерегуляции, призванной кардинально уменьшить возможности для коррупции в государственных органах, а также продолжит внедрение системы электронных государственных закупок Prozorro, ее улучшение и расширение на продажи госимущества.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября Кабинет министров Украины утвердил пилотный проект отмены государственного регулирования цен на продукты питания, который начнется 1 октября 2016 года и закончится 1 января 2017 года.