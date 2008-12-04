Ситуация в экономике США резко ухудшилась

Ситуация в американской экономике резко ухудшилась за несколько последних недель на фоне спада на рынке труда, сокращения потребительских расходов и ослабления ценового давления, свидетельствует опубликованная в среду "Бежевая книга" Федеральной резервной системы США, передает Reuters.

"В целом за период, прошедший со времени публикации последнего доклада, экономическая активность снизилась во всех округах, подотчетных Федеральной резервной системе", - говорится в "Бежевой книге". Доклад основан на данных, собранных до 24 ноября.

Рынок труда переживает спад во многих округах, поскольку корпорации усиленно сокращают штаты, а рост заработной платы сильно замедлился.

Потребительские расходы сокращаются, в то время как розничные продажи замедляют рост. Продажи автомобилей резко снизились в большинстве округов.

Ситуация на жилищном рынке также не радует: во многих округах цены на дома падают, в то время как продажи сокращаются.

Условия кредитования ужесточились, ситуация с выдачей кредитов физическим и юридическим лицам ухудшилась.

Производственная активность "заметно" снизилась за время? прошедшее с публикации последнего доклада в октябре, отмечает ФРС США в "Бежевой книге".

Инфляционное давление заметно ослабло благодаря снижению розничных цен и удешевлению энергоносителей и других видов сырья, говорится в "Бежевой книге".