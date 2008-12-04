Курс валют в банках Киева

Коммерческие банки сегодня предлагают купить доллар США в среднем по цене 7,15 грн., продают - за 7,50 грн., евро в среднем банки предлагают купить за 9,15 грн., продают - за 9,45 грн.

Согласно информации, размещенной на официальных сайтах коммерческих банков, на сегодня установлены следующие курсы гривни к доллару:

«ПриватБанк»: доллар США - 7,10/7,45 грн., евро - 9,00/,9,40 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США - 7,10/7,60 грн., евро - 8,90/9,70 грн.;

«Уксоцбанк»: доллар США - 7,34/7,49 грн., евро - 9,27/9,45 грн.;

«Родовид Банк»: доллар США - 7,25/7,65 грн., евро - 9,20/9,70 грн.;

«Ощадбанк»: доллар США - 7,23/7,50 грн., евро - 9,18/9,30 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США - 7,25/7,46 грн., евро - 9,1517/9,40 грн.

Как сообщал УНИАН, со 2 декабря 2008 г. Нацбанк постановлением №408 отменил ограничения на наличном валютном рынке.

Ограничения на валютном рынке в виде предельного отклонения курса купли-продажи наличной валюты от официального курса НБУ на уровне 1,5% и ограничения маржи на уровне 3% были введены Национальным банком постановлением №319 в ноябре и октябре т.г., соответственно.