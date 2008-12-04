Новостной фон на украинском рынке акций положительный - Альфа-банк

Новости, вышедшие в среду, несколько вдохновили украинский фондовый рынок, считает аналитик «Альфа-банка» Денис ШАВРУК.

По его словам, рынок воспринял положительно планы правительства привлечь не менее 3 млрд. грн. от приватизации до конца первого квартала 2009 года. Публикация информации о размерах золотовалютных резервов, доступных на декабрь, рост размеров депозитов в банках и стабилизация обменного курса также успокоили инвесторов, считает аналитик. Наконец, отсрочка по платежам в бюджет для Нафтогаза стала сигналом того, что значительная часть долга перед Росукрэнерго будет погашена в ближайшее время, отметил Д.ШАВРУК.

Таким образом, по мнению аналитика, общий новостной фон остается положительным, и открытие мировых бирж окончательно определит направление движения индекса ПФТС в четверг.