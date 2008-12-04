Доллар на межбанке стоит 7,335/7,465 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США снова открылись снижением котировок - 7,3350/7,4650 грн., сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Цены на российскую валюту упали до 0,2550/0,2630 грн., котировки по евро-гривне ушли вниз - 9,2810/9,4515 грн.,

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились - 1,2656/1,2658 долл. США (среда - 1,2690/1,2692).

В среду Нацбанк продавал доллары на аукционе с ценой отсечения 7,3700 грн.