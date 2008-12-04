ЕК разрешила BNP Paribas приобрести активы Fortis

Еврокомиссия разрешила банку BNP Paribas приобрести бельгийские и люксембургские активы Fortis за 14,5 млрд. евро.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было одобрено Еврокомиссией 3 декабря.

Еврокомиссия пришла к выводу, что эта трансакция на повлияет существенно на уровень конкуренции на европейском рынке или в отдельной его части.

Как сообщал УНИАН, 6 октября BNP Paribas договорился о приобретении бельгийских и люксембургских активов Fortis за 14,5 млрд. евро.

В соответствии с предусмотренной процедурой, сначала Бельгия и Люксембург выкупят последние акции Fortis, после чего часть из них перепродадут BNP Paribas.

Планируется, что BNP Paribas выкупит у Бельгии 75% банка Fortis и 100% страховых активов Fortis, а также выкупит 16% акций банка у Люксембурга, увеличив свою долю до 67%.

Доля Бельгии в BNP Paribas после завершения операции будет составлять 11,6%, Люксембурга – 1,1%.

Таким образом, BNP Paribas станет крупнейшим европейским банком с объемом вкладов в 600 млрд. евро. На втором месте будет банк ING с 525 млрд. евро, на третьем - Deutsche Bank с 460 млрд. евро.