Путин: Россия может сократить подачу газа в Европу

Россия сократит подачу газа в Европу, если Украина будет его несанкционированно отбирать из трубы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр РФ, лидер партии "Единая Россия" сегодня в прямом теле- и радиоэфире, отвечая на вопросы россиян.

«Мы надеемся на взаимопонимание с нашими (украинскими) партнерами… Мы исходим из того, что у нас не будет никаких проблем с транзитом наших энергоресурсов основным потребителям в западную Европу. Такие договоренности с Украиной были достигнуты еще в прошлые годы, и я надеюсь, что они будут эти договоренности исправно выполнять. Но если наши партнеры не будут выполнять эти договоренности или, как в прежние годы, позволят отбирать несанкционированно наши ресурсы из транзитной трубы, мы вынуждены будем сокращать подачу… А что нам делать, куда нам деваться?», - подчеркнул В.ПУТИН.

Он отметил, что Россия намерена проинформировать по этим вопросам партнеров в Европе.