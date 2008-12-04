Банк «Диамант» увеличит уставный капитал

Акционеры АБ «Диамант» на собрании 2 декабря приняли решение увеличить уставный капитал на 110 млн. грн. - до 210 млн. грн. Об этом сообщается на официальном сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Планируется дополнительно разместить 11 млн. простых именных акций номинальной стоимостью 10 грн. каждая в два этапа: первый - с 8 по 22 января, второй - с 23 по 26 января 2009 г.

Справка УНИАН. АБ «Диамант» зарегистрирован Национальным банком Украины 17 ноября 1993 г.

По данным Национального банка Украины, на 1 октября 2008 г. активы банка составляли 1,453 млрд. грн., обязательства - 1,302 млрд. грн., собственный капитал - 151,18 млн. грн., уставный капитал - 100 млн. грн.

Чистая прибыль банка в январе-сентябре 2008 г. составила 5,323 млн. грн.

По данным НБУ, на 1 октября т.г. акционерами банка являлись ООО «Промышленно-финансовая компания «Энергоинвест» (21,81%), ООО «Интер-Вент» (22,638%), ООО «Техно-Инвест» (25,752%), дочернее предприятие «Голдфилд-Финанс» (12%).