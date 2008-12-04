Путин считает, что Украина по-прежнему должна 2,5 млрд. долл.

Украина до сих пор не рассчиталась с долгами в сумме более 2,5 млрд. долл., это - проблема, в том числе, и для "Газпрома". Об этом заявил премьер-министр РФ Владимир ПУТИН в прямом эфире, отвечая на вопросы граждан РФ, передает ПРАЙМ-ТАСС.

"Украинские партнеры до сих пор не рассчитались с долгами. Это свыше 2,5 млрд. долл. Это немаленькие деньги и для "Газпрома", и для страны в целом", - сказал он

В.ПУТИН отметил, что, несмотря на значительное падение и кризисные явления в экономике Украины, Россия намерена истребовать эти долги.

Кроме того, Россия не намерена сохранять для Украины цены на газ на уровне 2008 года, так как они и так в 2 раза ниже, чем в Европе.

"У нас есть договоренность. Мы выходим на рыночное ценообразование. Мы не можем в полцены или бесплатно продавать ликвидный товар", - сказал В.ПУТИН.