Кабмин объявил о решении национализировать "Приватбанк"

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Кабинет Министров Украины на заседании в воскресенье рассмотрел вопрос обеспечения стабильности в финансовой системе страны. Принимая во внимание результаты заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, Правительство поддержало предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности о переходе ПАО "Приватбанк" в стопроцентную государственную собственность", - говорится в сообщении.

Как отметили в правительстве, государство в лице министерства финансов станет владельцем 100% акций ПАО "Приватбанк" и гарантирует бесперебойное функционирование этого учреждения и сохранения средств его клиентов.

"Эти действия происходят в четкой координации с международными финансовыми организациями и при их поддержке", - подчеркнули в Кабмине.

"Председатель НБУ Валерия Гонтарева, которая принимала участие в заседании Правительства, и министр финансов Александр Данилюк проинформировали членов КМУ о том, что частные акционеры "Приватбанка" обратились к Правительству с предложением, чтобы государство в интересах клиентов банка стало его полным собственником", - говорится в сообщении.

Переходный период начинается с 19 декабря. Государство обещает обеспечить плавный переход, стабильную работу этого учреждения в привычном для клиентов режиме.

В правительстве исходят из того, что принятое им ответственное решение спасло как "Приватбанк", так и всю банковскую систему.