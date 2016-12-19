Дмитрий Дубилет: "Приватбанк" будет работать в стандартном режиме, переживать не стоит

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Нужно ли переживать Клиентам за свои деньги? Нет, переживать не нужно. Все средства на текущих и депозитных счетах всех физических и юридических лиц будут в целостности и сохранности. Это гарантирует государство", - написал Дубилет.

По словам Дубилета, с тех пор, как началась война, банк пережил семь информационных атак. "Но последняя атака, которая началась неделю назад, была самой тяжелой. Каждый день мы обновляли рекорды по количеству средств, выданных паникующим Клиентам в банкоматах и отделениях", - отметил он.

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Дубилет подчеркнул, что дальше банк будет работать в стандартном режиме.

"Новым председателем правления банка становится Александр Шлапак (это отличная новость!), который должен вскоре сформировать новую команду топ-менеджеров. Формально, переходный период, в течение которого мы будем вводить в курс дела новую команду, будет длиться несколько месяцев", - сказано в сообщении.

Дубилет считает, что клиенты или сотрудники "Приватбанка" не почувствуют особую разницу в работе банка. "У нас всё работает, как часы. "В головном офисе и в отделениях остаются те же профессионалы. В банке создана уникальная корпоративная культура. Всё это никуда не денется с нашим уходом", - написал он.

"Но главное, что с самим банком все будет хорошо", - резюмировал Дубилет.

Как сообщал УНИАН ранее, Кабинет Министров Украины на заседании в воскресенье, 18 декабря, поддержал предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности о переходе ПАО "Приватбанк" в стопроцентную государственную собственность.