Зампред правления "Приватбанка": с деньгами на счетах ничего не произойдет

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"С вашими деньгами на текущих, депозитных, карточных счетах, физических и юридических лиц, с вложениями в «Сервис выгодных вложений» ничего не произойдет. Это было ключевым условием переговоров о смене собственности. Банк будет работать дальше в стандартном режиме", - отметил Гороховский.

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В банке появится новый председатель правления, Александр Шлапак, который сформирует новую команду топ-менеджеров. "Старая команда готова и будет оказывать им всяческую поддержку. Уверен, что Клиенты и Сотрудники не почувствуют разницу в работе банка", - подчеркнул Гороховский.

По его словам, банк сегодня - это уникальная розничная машина с невероятным потенциалом, которая работает, как часы и может с очень низкими издержками обрабатывать маленькие операции, миллионы операций.

"Наш главный актив - наши сотрудники в отделениях и в головном банке остаются", - отметил зампред правления банка.

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Как сообщал УНИАН ранее, Кабинет Министров Украины на заседании в воскресенье, 18 декабря, поддержал предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности о переходе ПАО "Приватбанк" в стопроцентную государственную собственность.