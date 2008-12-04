НПО им. Фрунзе поставило оборудование в Россию

ОАО «Сумское НПО им. М.В.Фрунзе» поставило ЗАО «Пургаз» (Россия) оборудование для оснащения дожимной компрессорной станции (ДКС) на Губкинском газоконденсатном месторождении.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НПО им. Фрунзе.

В рамках контракта, подписанного в июне 2007 года, для заказчика изготовлено 4 газоперекачивающих агрегата (ГПА) и общестанционное оборудование общей стоимостью порядка 23 млн. долл.

Мощность каждого газоперекачивающего агрегата составляет 16 МВт. ГПА обеспечивают сжатие добываемого газа в 2,2 раза, что позволяет поддерживать давление в магистральном газопроводе на уровне 76 атмосфер. По словам сумских специалистов, особенностью газоперекачивающих агрегатов, поставленных «Пургазу», является использование центробежных компрессоров. Агрегаты такой конструкции оптимальны для дожатия больших объемов газа.

Два из четырех поставленных агрегатов были введены в эксплуатацию в октябре 2008 года. Они составили третью очередь ДКС «Губкинская». По просьбе заказчика, сумские машиностроители произвели монтаж и наладку оборудования в рекордно сжатые сроки. Сейчас на Губкинском газоконденсатном месторождении заканчивается монтаж еще двух ГПА, являющихся основой четвертой очереди ДКС «Губкинская». Ее планируется запустить в 2009 году.

НПО им. Фрунзе успешно сотрудничает с ЗАО «Пургаз» на протяжении 20 лет. В 2002 и 2006 годах газоперекачивающими агрегатами производства НПО были оснащены две первые очереди дожимной компрессорной станции на Губкинском месторождении. Оборудование успешно эксплуатируется и успело себя хорошо зарекомендовать. В общей сложности сумские машиностроители поставили для ДКС «Губкинская» 10 ГПА. Специалисты НПО осуществляют также сервисное обслуживание оборудования.

Справка УНИАН. ОАО «Сумское НПО им. М.В.Фрунзе» входит в Группу компаний «Энергетический стандарт» и является одним из крупнейших в Европе производителей газоперекачивающих агрегатов и комплектных компрессорных станций разного назначения; центробежных, вакуумных, химических насосов; центрифуг, оборудования для химической, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности.