Министр финансов заверил, что деньги вкладчиков "Приватбанка" в безопасности

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Деньги вкладчиков в безопасности и защищены государством. Банк работает в обычном режиме", - добавил министр.

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О деталях национализации "Приватбанка" Данилюк пообещал рассказать на совместном брифинге с председателем НБУ Валерией Гонтаревой, который состоится в понедельник, 19 декабря, в 8:30.

Как сообщал УНИАН ранее, Кабинет Министров Украины на заседании в воскресенье, 18 декабря, поддержал предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности о переходе ПАО "Приватбанк" в стопроцентную государственную собственность.

Заместитель председателя правления "Приватбанка" Олег Гороховский заявил, что с деньгами на счетах в финучреждении ничего не случится. Также он отметил, что у банка появится новый председатель правления Александр Шлапак, который сформирует новую команду топ-менеджеров.