ЕС ограничит импорт из Китая детских продуктов
С содержанием сои
Еврокомиссия ограничит импорт из Китая продовольствия для детей с содержанием сои из-за опасности отравления меламином.
Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.
Согласно сообщению Еврокомиссии, в Европейский Союз будет разрешено ввозить лишь то продовольствие с содержанием сои, содержание меламина в котором не превышает 2,5 миллиграмма на 1 килограмм.
Кроме того, Еврокомиссия также будет требовать проверки муки для выпечки на содержание меламина.
В пресс-службе Еврокомиссии уточнили, что в 2007 году импорт продовольствия из Китая с содержанием сои составил 68 тыс. тонн на 34 млн. евро.
Как сообщал УНИАН, в сентябре Еврокомиссия также запретила импорт молока и молокопродуктов из Китая, детских смесей с любым содержанием молочных продуктов из-за выявления в них меламина.