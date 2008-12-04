Польша предоставит “ИСД” 50 млн. долл.

Министерство государственного имущества Польши решило согласиться на выделение украинскому концерну «Индустриальный союз Донбасса» 150 млн. злотых (около 50 млн. долл. по нынешнему курсу) помощи на проведение реструктуризации Гданьского судостроительного завода.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

«Министерство выделит дополнительную публичную помощь в размере 150 млн. злотых для Гданьской судоверфи на покрытие публично-правовых обязательств завода», - отметили в пресс-службе.

Министерство, однако, определило 4 условия получения этой помощи, а именно: дополнительное финансирование должно завершить подготовку программы реструктуризации согласно требованиям Еврокомиссии; Еврокомиссия должна выдать положительное решение в делу ранее оказанной публичной помощи заводу (в 2004-2008 гг.).

Кроме этого, инвестор должен гарантировать сохранение определенного уровня трудоустройства (не уточнено, какого именно) и сохранить судостроительное производство в объеме по меньшей мере 22 тыс. тонн соответствующей бляхи в год.

Министерство также сообщило, что договорилось с ИСД, что контроль над реструктуризацией завода будет проводить Государственное агентство развития промышленности (ARP), которое будет единственным акционером предприятия.

Пресс-служба сообщила, что план реструктуризации Гданьского завода будет передан Еврокомиссии до 9 декабря.