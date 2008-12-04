Украинский рынок акций в декабре может показать рост - Инэко-инвест

Несмотря на существенное ухудшение экономической ситуации и значительные инвестиционные и валютные риски, украинский фондовый рынок в декабре может снова показать свою уникальность, закрыв месяц в позитивной зоне.

Такое мнение высказал УНИАН генеральный директор КУА «ИНЭКО-ИНВЕСТ» Олег МОРКВА.

По его словам, данный сценарий особенно будет возможен, если в декабре на международных биржах акции начнут дорожать, а мировые фондовые индексы к концу года покажут более стабильный рост.

Как считает Олег МОРКВА, близость окончания года и необходимость подведения итогов перед клиентами будет стимулировать фондовые компании постараться закрыть драматичный для Украины 2008 год на относительно мажорной ноте, чему в определенной степени будет способствовать как слабая ликвидность, так и недостаточная биржевая емкость отечественного рынка. Исходя из данных допущений, в декабре украинские ценные бумаги имеют почти равнозначные шансы как подешеветь на 5-20%, так и повысить свою рыночную капитализацию еще на 3-17%, попытавшись показать при этом и один из лучших результатов по уходящему году, прогнозирует он.

По мнению О.МОРКВЫ, в нынешних финансово-экономических условиях украинское руководство будет предпринимать прежде всего шаги, направленные на стабилизацию валютно-курсовой ситуации в стране, а также на снижение разрыва между экспортом и импортом во внешнеторговой деятельности компаний. Он считает, что данное направление станет наиболее приоритетным для на ближайшие месяцы, и это может привести к значительным административным перекосам в государственном регулировании и повысит степень неопределенности при принятии инвестиционных решений.