"Приватбанк" на день приостановит лишь корпоративные платежи

Об этом на своей странице в Facebook написала проектный менеджер реформ финансового сектора проектного офиса Национального совета реформ Виктория Страхова.

"Клиенты "Приватбанка" действительно привыкли к мгновенным платежам, поэтому известие о том, что платежки, которые пришли 19 числа, будут выполнены 20 числа, вызывает недовольство. Да, будет приостановка на один день корпоративных платежей. Это никак не связано ни с ликвидностью, ни с любыми другими показателями банка. Это техническая необходимость, обусловленная процедурой изменения контроля и особенностями законодательства", – написала она.

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При этом отмечается, что межбанковский перевод выполняется в срок до трех операционных дней, а внутрибанковский перевод выполняется в срок, установленный внутренними нормативными актами банка, но не может превышать двух операционных дней.

"Так что "Приватбанк" даже в процедуре смены контроля, которая проходит впервые в Украине (а по объему такого банка, пожалуй, и в Европе) обеспечивает более быстрые платежи, чем предусмотрено законодательно. Это стало возможным благодаря сотрудничеству менеджмента банка и уполномоченных лиц государства", – отметила Страхова.

Как сообщал УНИАН ранее, Кабинет Министров Украины на заседании в воскресенье, 18 декабря, поддержал предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности о переходе ПАО "Приватбанк" в стопроцентную государственную собственность.