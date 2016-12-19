Кабмин изменил порядок участия государства в капитализации неплатежеспособного банка

Кабинет министров Украины уточнил порядок участия государства в капитализации неплатежеспособного банка и упразднил норму об обязательном уменьшении уставного капитала неплатежеспособного банка до 1 грн и обязательном дополнительном размещении акций неплатежеспособного банка.

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Об этом говорится в постановлении правительства №960.

Согласно решению правительства, государство сможет участвовать в капитализации неплатежеспособных банков без «размывания» доли собственников.

Все остальные критерии участия государства в капитализации финучреждений остались без изменений. В частности, государство может входить в капитал банков в лице правительства в случае капитализации государственных банков и в лице Минфина в случае капитализации неплатежеспособного банка, если государство выводит его с рынка, в случае капитализации банка, 75% акций которого принадлежат государству, а также в случае капитализации банка с недостаточным уровнем капитала.

Процесс капитализации осуществляется по предложению Нацбанка на основании решения правительства.

Государство может участвовать в выведении неплатежеспособного банка с рынка, если доля активов банка составляет 2% от общих активов всех банков страны или 2% от общего размера вкладов физических и юридических лиц.