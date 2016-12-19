Гонтарева о национализации "ПриватБанка": обслуживание юрлиц приостановлено на день, других ограничений не будет

Обслуживание юридических лиц - клиентов национализированного по решению правительства крупнейшего в Украине «Приватбанка» будет ограничено, но только один день - 19 декабря, и в связи с процедурными моментами.

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Об этом сообщила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева.

По ее словам, никаких иных ограничений в расчетах для «ПриватБанка» не будет.

«Временно, на один день, 19 декабря мы приостанавливаем обслуживание клиентов - юридических лиц. Но это обусловлено исключительно техническими вопросами. Других ограничений для клиентов не предполагается. Клиенты имеют свободный доступ к своим счетам и депозитам. Банкоматы работают, а расчеты продолжаются», - сказала глава НБУ.

Гонтарева отметила, что НБУ готов помочь поддержать ликвидность "ПриватБанка", но не ожидает значительного оттока депозитов из банка.

Ранее министр финансов Украины Александр Данилюк заверил, что деньги вкладчиков "ПриватБанка" в безопасности и защищены государством.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины на заседании в воскресенье, 18 декабря, поддержал предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности о переходе ПАО "ПриватБанк" в стопроцентную государственную собственность.

В Кабмине также подчеркнули, что все действия властей проходят в четкой координации с международными финансовыми организациями при их полной поддержке.

Переходной период начинается с 19 декабря. Государство обеспечит плавный переход, стабильную работу учреждения в обычном для клиентов режиме. В правительстве исходят из того, что принятое решение спасло как собственно «ПриватБанк», так и всю банковскую систему.