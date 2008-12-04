Украина должна присоединиться к международной конвенции

Министерство угольной промышленности Украины выступает за присоединение Украины к Конвенции №176 Международной федерации профсоюзов относительно безопасности и гигиены труда на угольных шахтах. Об этом заявил министр угольной промышленности Украины Виктор ПОЛТАВЕЦ во время встречи с представителем Международной федерации профсоюзов добывающей промышленности (ICEM) Джо ДРЕКСЛЕРОМ.

В ходе встречи обсуждались вопросы ратификации Украиной Конвенции №176 Международной федерации профсоюзов относительно безопасности и гигиены труда на украинских угольных шахтах, сообщает пресс-служба Минуглепрома.

В.ПОЛТАВЕЦ рассказал гостю о ситуации с развитием угольной промышленности в Украине, состоянием безопасности труда на рудниках, о взаимодействии Минуглепрома со всеукраинскими отраслевыми профсоюзами в решении социально-экономических вопросов и повышении эффективности деятельности угледобывающей отрасли.

Д.ДРЕКСЛЕР информировал о работе ІСЕМ в деле повышения безопасности труда, о сути Конвенции №176, которая обязывает владельцев рудников уделять больше внимания условиям труда горняков. Он сообщил, что к Конвенции уже присоединились 22 страны. На очереди ратификация ее еще тремя странами – Украиной, Россией и Индией.

В.ПОЛТАВЕЦ заявил, что Минуглепром выступает за присоединение Украины к Конвенции №176 ІСЕМ. Дело за ратификацией ее Верховной Радой Украины.