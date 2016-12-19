Фонд гарантирования начал ликвидацию "Артем-Банка"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 16 декабря начал ликвидацию "Артем-Банка" на основании решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации финансового учреждения.

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Согласно сообщению на сайте Фонда, ликвидация продлится до 15 декабря 2018 года, ликвидатором банка назначен Илья Лунь.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физлиц 16 ноября ввел временную администрацию в «Артем-Банк» на основании решения Национального банка Украины о признании финучреждения неплатежеспособным.

Временная администрация была введена на один месяц - до 15 декабря 2016 года включительно, а временным администратором банка назначен Илья Лунь.

С начала текущего года «Артем-Банк» стал 16-м банком, который НБУ решил вывести с рынка.