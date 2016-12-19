Национализированный "ПриватБанк" продолжит работу в обычном режиме - министр финансов

Национализированный по решению правительства крупнейший в Украине банк «ПриватБанк» продолжит свою работу в обычном режиме, а команда нового менеджмента будет сформирована в ближайшие дни, сообщил в ходе брифинга в Министерстве финансов министр Александр Данилюк.

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Он подчеркнул, что вкладчики банка после национализации не потеряют возможности оперировать своими средствами и не столкнутся с какими-либо потерями.

Вместе с тем, процесс национализации будет сопряжен с докапитализацией, максимальная сумма которой составит порядка 148 млрд грн. Но эти средства не будут введены в банк одномоментно, рассказал Данилюк. Первый транш докапитализации составит 43 млрд грн. При этом Данилюк заверил, что необходимые ресурсы в бюджете есть, и их выделение не разбалансирует бюджет.

«Бюджет остается сбалансированным, и параметры бюджета находятся в рамках нашей программы с Международным валютным фондом, - сказал министр. - Ликвидация дефицита капитала банка пройдет в несколько этапов. На первом этапе Минфин осуществит выпуск облигаций на сумму 43 млрд грн… По информации Нацбанка, максимальная сумма докапитализации -148 млрд грн. Минимальная сумма - 116 млрд грн».

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При этом министр отметил, что сейчас задача правительства - не только стабилизировать банк, но также развивать его. «В наблюдательный совет банка войдут лучшие специалисты, представители международных организаций, - сказал Данилюк. - Мы также решили перевести наш зарплатный проект в «ПриватБанк». Он будет для нас символом стабильности»

Кроме того, он не исключил, что в дальнейшем «ПриватБанк» может быть продан. «В планах государства нет намерения владеть такой долей на банковском рынке. Поэтому после того, как «ПриватБанк» стабилизируется полностью, начнет реализовывать свой стратегический план развития, государство планирует этот банк продать - на прозрачных условиях».

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в воскресенье, 18 декабря, принял решение передать в 100% государственную собственность крупнейший в Украине банк «ПриватБанк». Решение принято на основании результатов заседания Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Международная банковская группа «ПриватБанк» обслуживает свыше 22 млн корпоративных и розничных клиентов в 10 странах мира.