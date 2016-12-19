НБУ не ожидает оттока депозитов из "ПриватБанка" и не видит угрозы для валютного рынка

Национальный банк Украины не ожидает значительного оттока капитала из крупнейшего банка страны «ПриватБанка» в связи с решением о его национализации, а также не видит угроз для валютного рынка.

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Об этом сказала глава НБУ Валерия Гонтарева на брифинге в Киеве.

«Национальный банк готов помочь в поддержке ликвидности «ПриватБанка», но мы не ожидаем значительного оттока депозитов», - сказала Гонтарева, отметив, что большая часть вкладов - это срочные вклады.

Кроме того, отвечая на вопрос о том, ожидает ли НБУ проблем на валютном рынке, Гонтарева ответила: «Нет, не ожидаем. Мы заверяем: ситуация под контролем. Мы не предполагаем существенного влияния этого фактора (процесса национализации - УНИАН) на валютный рынок и на уровень инфляции. В любом случае, Нацбанк имеет в своем арсенале достаточно инструментов для поддержки ценовой стабильности и валютной стабильности. В резервах у нас 15 млрд долл., которых нам хватит и на интервенции в случае необходимости, и на выполнение наших обязательств».

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины на заседании в воскресенье, 18 декабря, поддержал предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности о переходе ПАО "ПриватБанк" в стопроцентную государственную собственность.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Международная банковская группа «ПриватБанк» обслуживает свыше 22 млн корпоративных и розничных клиентов в 10 странах мира.