Порошенко внес в Раду законопроект о предоставлении вкладчикам "ПриватБанка" 100% гарантий государства

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, предоставляющий вкладчикам национализированного «ПриватБанка» дополнительные гарантии вкладов, аналогичные государственному «Ощадбанку».

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Об этом говорится в комментарии главы государства, распространенном его пресс-службой.

Президент подчеркнул, что государство берет на себя ответственность и гарантирует клиентам «ПриватБанка» неприкосновенность и целостность их денег.

«Для усиления защиты вкладчиков «ПриватБанка» в качестве безотлагательного я подал в Верховную Раду законопроект, который предоставляет дополнительные гарантии вкладов граждан в этом учреждении. Они будут такие же, как для «Ощадбанка», - как для банка, который полностью принадлежит государству», - говорится в комментарии президента.

Соответствующий законопроект 5553 о внесении изменения в Закон Украины "О банках и банковской деятельности" относительно обеспечения государством вкладов физических лиц зарегистрирован президентом на сайте парламента. Текст документа на сайте Верховной Рады пока отсутствует.

Как сообщал УНИАН, решение о национализации «ПриватБанка» было принято 18 декабря на основании результатов заседания Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины.

В Кабмине подчеркнули, что все действия властей проходят в четкой координации с международными финансовыми организациями при их полной поддержке.

Переходный период начинается с 19 декабря. Государство обеспечит плавный переход, стабильную работу учреждения в обычном для клиентов режиме. В правительстве исходят из того, что принятое решение спасло как собственно «ПриватБанк», так и всю банковскую систему.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Международная банковская группа «ПриватБанк» обслуживает свыше 22 млн корпоративных и розничных клиентов в 10 странах мира.