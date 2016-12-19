Порошенко: Государство гарантирует клиентам "Приватбанка" целостность их денег

Об этом говорится в его комментарии относительно перехода «Приватбанка» в собственность государства.

"Несмотря на то, что речь идет о частном банковском учреждении, эти решения не являются чьим-то частным делом. Они непосредственно касаются примерно половины взрослого населения Украины – физических лиц, являющихся его клиентами. Равно как и более пятидесяти процентов всех юридических лиц, зарегистрированных в Украине. Косвенно от положения дел в этом банке зависит вся финансово-экономическая ситуация в стране – настолько он большой, или, как говорят специалисты, системный. Из-за этого его нельзя поместить в прокрустово ложе стандартных технологий оздоровления банков. Именно поэтому мы прибегаем к беспрецедентному решению – его переходу в стопроцентную государственную собственность. Государство берет на себя ответственность и гарантирует клиентам «Приватбанка» неприкосновенность и целостность их денег", - заявил глава государства.

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Порошенко подчеркнул: "В основе нашего решения – спасение банка и гарантирование права собственности на свои финансовые ресурсы для всех, кто разместил их в этом учреждении".

Он добавил, что новым владельцем становится государство в лице Министерства финансов, и "для управления банком уже нанята новая высокопрофессиональная группа специалистов, к формированию которой приобщился в том числе и Европейский банк реконструкции и развития".

"Этой команде, Национальному банку, Министерству финансов поставлена задача обеспечить плавный переход, стабильную работу и обслуживание клиентов в обычном режиме. В первую очередь новый менеджмент должен позаботиться о бесперебойном обслуживании социально чувствительных клиентов. Имею в виду тех, кто живет от зарплаты до зарплаты, кто получает через банк пенсии, стипендии, кто переводит деньги на лечение, и тому подобное. Но в целом никто не должен пострадать от смены собственника. Решение о переходе банка в собственность и управление государства мы приняли именно для того, чтобы каждый клиент был защищен, и ни один из них не пострадал. А деньги – чтобы оказались в большей безопасности, чем когда-либо", - подчеркнул президент.

По словам Порошенко, для усиления защиты вкладчиков «Приватбанка» как неотложный он подал в Верховную Раду законопроект, предоставляющий дополнительные гарантии вкладов граждан в этом учреждении. Они будут такие же, как для «Ощадбанка» – как для банка, который на сто процентов принадлежит государству.

Глава государства призвал клиентов «Приватбанка» сохранять спокойствие.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в воскресенье, 18 декабря, принял решение передать в 100 % государственную собственность крупнейший в Украине банк "ПриватБанк".

Сегодня утром Порошенко зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о внесении изменения в Закон "О банках и банковской деятельности" относительно гарантирования государством вкладов физических лиц.