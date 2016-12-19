Platinum банк течение недели должен быть признан неплатежеспособным - СМИ

Так произошло с банками "Артем" и "Траст", которые на ряду с Platinum банк имели отрицательный капитал.

Как сообщили ZN.UA в Нацбанке, постановлением регулятора №59 были внесены изменения в конечные сроки согласования НБУ программ докапитализации банковских учреждений — до 23 декабря 2016 г. И "в настоящее время НБУ осуществляет верификацию предоставленных банками, которые нуждаются в докапитализации, планов капитализации/реструктуризации".

Однако, по мнению издания, важно понимать, что все заявления должностных лиц НБУ, в частности Валерии Гонтаревой и Екатерины Рожковой, о неприменении к банкам санкций за нарушение экономических нормативов при условии подачи ими программы капитализации и требований к этой программе — в случае с Platinum не релевантны. Ведь условия неприменения санкций детально определены постановлением правления НБУ №129 от 24 февраля 2015 г., согласно пункту 10 которого на банки с непрозрачной структурой собственности послабления не распространяются. А у Platinum согласно данным веб-сайта Нацбанка, нет ни утвержденной прозрачной структуры собственности, ни достоверно установленного реального собственника. И, как следствие, нет надежных легальных источников средств для выполнения программы капитализации. На сайте НБУ акционерами банка значится классическая "футбольная команда": 11 нерезидентов, за каждым из которых числится менее 10% его акций.

В свою очередь в Нацбанке ZN.UA сообщили, что "Борис Кауфман признан собственником существенного участия в ПАО "Платинум Банк", независимо от формального владения", а пакет документов господина Кауфмана как ключевого владельца указанного банка действительно находится на рассмотрении в НБУ. Однако, по данным издания, в этом пакете нет ключевой информации. А именно: об источниках средств на капитализацию банка, которую Борис Кауфман должен выполнить до конца текущего года. По данным регулятора, отрицательный капитал Platinum банка составляет 163 млн грн. В распоряжении редакции есть письмо департамента лицензирования НБУ, в котором указано, что у Кауфмана нет легальных источников доходов: его владение в ключевом активе, табачном дистрибьюторе "Тедис-Украина", оформлено через убыточные компании, которые не имеют собственных средств (уставный капитал составляет тысячи гривен).

Потому на фоне колоссальных вложений в связанные с акционерами компании (фактически вывода средств вкладчиков) банк должен быть выведен с рынка как можно скорее, дабы упредить дальнейшее увеличение нагрузки на Фонд гарантирования вкладов.

ZN направило в Международный валютный фонд, который активно наблюдает за политикой НБУ, несколько вопросов, касающихся программы НБУ о финансовой стабильности и очистки банковского сектора Украины.