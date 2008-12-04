Эксперт: власти сосредоточатся на стабилизации валютного курса

В нынешних финансово-экономических условиях украинское руководство будет предпринимать, прежде всего, шаги, направленные на стабилизацию валютно-курсовой ситуации в стране, а также на снижение разрыва между экспортом и импортом во внешнеторговой деятельности компаний.

Такое мнение высказал УНИАН генеральный директор КУА «ИНЭКО-ИНВЕСТ» Олег МОРКВА.

По его мнению, данное направление станет наиболее приоритетным на ближайшие месяцы, что может привести к значительным административным перекосам в государственном регулировании и повысит степень неопределенности при принятии инвестиционных решений.

Как считает О.МОРКВА, несмотря на существенное ухудшение экономической ситуации в Украине и значительные инвестиционные и валютные риски, отечественный фондовый рынок, вероятно, и в декабре вполне может продолжить демонстрировать уникальность, закрыв итоговый месяц года в позитивной зоне.

Особенно данный сценарий будет возможен, если в декабре на международных биржах акции начнут дорожать, а мировые фондовые индексы к концу года покажут более стабильный рост, добавил он.

По словам О.МОРКВЫ, близость окончания года и необходимость подведения итогов перед клиентами будет стимулировать фондовые компании постараться закрыть драматичный для Украины 2008 год на относительно мажорной ноте, чему в определенной степени будет способствовать как слабая ликвидность, так и недостаточная биржевая емкость отечественного рынка. Исходя из данных допущений, в декабре украинские ценные бумаги имеют почти равнозначные шансы как подешеветь на 5-20%, так и повысить свою рыночную капитализацию еще на 3-17%, попытавшись показать при этом и один из лучших результатов по уходящему году, прогнозирует он.

*** С начала октября т.г. официальный курс гривни девальвировал почти на 52% - до 7,3819 грн. за 1 доллар США.