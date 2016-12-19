Не "под елку": в Раде запланировали утвердить госбюджет 22 декабря

Об этом говорится в проекте расписания заседаний парламента на 20-23 декабря.

Во вторник, 20 декабря, среди прочего, депутаты планируют рассмотреть ряд законопроектов, связанных с утверждением госбюджета. В частности, это вопросы относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году. Также в этот день будет рассматриваться пакет проектов закона о транспортной отрасли.

В среду, 21 декабря, помимо ратификации международных соглашений, будет рассматриваться законопроект, который касается возмещения ущерба за разрушенное жилье во время проведения антитеррористической операции.

В четверг, 22 декабря, во втором чтении предполагается рассмотрение президентского законопроекта о Высшем совете правосудия, а также еще ряд проектов законов, связанных с утверждением госбюджета, в частности относительно улучшения инвестиционного климата в Украине.

Законопроект по госбюджету в этот день предполагается рассмотреть в 16.00.

В пятницу, 23 декабря, после Часа вопросов к правительству планируется к рассмотрению лишь два законопроекта, которые касаются некоторых изменений в Регламент Верховной Рады.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 9 ноября подал на рассмотрение Верховной Рады проект госбюджета на 2017 год ко второму чтению.

Доходы госбюджета установлены в сумме 721,4 млрд грн, что на 15,1 млрд грн больше показателя по предыдущему проекту, расходы - 790,4 млрд грн, что на 15,1 млрд грн больше. Предельный уровень дефицита остается на прежнем уровне - 77,5 млрд грн, предельный объем госдолга – также на прежнем уровне - 2,296 трлн грн.

Документ предусматривает повышение с 1 января минимальной зарплаты вдвое – до 3,2 тыс. грн. На эти цели предусмотрены дополнительные расходы в объеме около 28,3 млрд грн, что позволит обеспечить выплату повышенной зарплаты работникам бюджетной сферы.

Дополнительные доходы правительство ожидает получить за счет повышения отчислений прибыли Национального банка на 4 млрд грн, дивидендов – на 1,6 млрд грн и рост налоговых поступлений в результате повышения зарплаты - на 9,4 млрд грн по госбюджету и на 10,9 млрд грн – по местным бюджетам.

Комитет ВР по вопросам бюджета рекомендовал парламенту рассмотрение во втором чтении проекта госбюджета на 2017 год после принятия связанных с ним правительственных законопроектов: об изменении пенсионного обеспечения (№5130), корректировки Бюджетного и Налогового кодексов (№№5131 и 5132), а также о спецконфискации (№5142).