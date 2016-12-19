Гройсман прокомментировал национализацию "ПриватБанка"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объяснил необходимость национализации крупнейшего в Украине банка «ПриватБанк», решение о которой было принято на внеочередном заседании правительства 18 декабря, стремлением обеспечить стабильность банковской системы Украины, а также защитить средства граждан.

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Об этом Гройсман сказал в своей обращении в социальной сети Facebook.

«Речь идет о 3 млн пенсионеров, 500 тыс. студентов, 1,6 млн социально незащищенных граждан, плюс 3,5 млн зарплатных счетов, 500 тыс. частных предпринимателей. Вчерашним решением мы защитили 20 млн клиентов банка и финансовую стабильность нашего государства», - сказал глава правительства.

Он отметил, что сейчас в «ПриватБанке» работает команда, сформированная из специалистов Минфина, Нацбанка, Фонда гарантирования вкладов. «Она технически обеспечивает передачу банка в госсобственность. Менеджмент «ПриватБанка» пообещал содействовать этому процессу. Наша задача обеспечить бесперебойную работу банка и в дальнейшем - его развитие. Средства граждан переходят под стопроцентную защиту государства».

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в воскресенье, 18 декабря, принял решение передать в 100% государственную собственность крупнейший в Украине банк «ПриватБанк». Решение принято на основании результатов заседания Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины.

В Кабмине также подчеркнули, что все действия властей проходят в четкой координации с международными финансовыми организациями при их полной поддержке.

Переходный период начинается с 19 декабря. Государство обеспечит плавный переход, стабильную работу учреждения в обычном для клиентов режиме. В правительстве исходят из того, что принятое решение спасло как собственно «ПриватБанк», так и всю банковскую систему.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Международная банковская группа «ПриватБанк» обслуживает свыше 22 млн корпоративных и розничных клиентов в 10 странах мира.