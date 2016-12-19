Гройсман надеется на принятие госбюджета-2017 до конца недели

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман надеется, что проект государственного бюджета на 2017 год будет принят до конца текущей недели, и в новый год страна войдет «спокойно».

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Об этом глава правительства сказал в своем обращении в социальной сети Facebook.

«Уже на этой неделе должен быть принят бюджет на 2017 год. Он несет четкие приоритеты развития государства. Уверен, что в следующий год мы войдем спокойно», - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября Кабинет министров Украины подал на рассмотрение Верховной Рады проект государственного бюджета на 2017 год ко второму чтению. Доходы госбюджета установлены в сумме 721,4 млрд грн, что на 15,1 млрд грн больше показателя по предыдущему проекту. Расходы в обновленном проекте установлены в сумме 790,4 млрд грн, что также на 15,1 млрд грн больше предыдущего показателя. Предельный уровень дефицита остается на прежнем уровне - 77,5 млрд грн.

Как и ранее, предельный объем государственного долга на 31 декабря 2017 года установлен в размере 1,717 трлн грн, гарантированного государством долга – 579,4 млрд грн, что в сумме составляет 2,296 трлн грн.

Основой для расчета показателей госбюджета на 2017 год стал макроэкономический прогноз, предусматривающий рост реального ВВП на 3%, рост номинального ВВП до 2,585 трлн грн, потребительскую инфляцию к концу года на уровне 8,1%.