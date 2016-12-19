В ЕБРР заявили, что поддерживают решение о национализации "ПриватБанка"

Один из ключевых кредиторов Украины Европейский банк реконструкции и развития поддерживает решение правительства о национализации крупнейшего в Украине банка «ПриватБанк», поскольку таким образом власти смогут защитить вкладчиков и оздоровить экономику. Об этом говорится в заявлении президента ЕБРР Сумы Чакрабарти, переданном УНИАН.

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«Как президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) я решительно поддерживаю решение правительства Украины национализировать «ПриватБанк» и таким образом защитить его вкладчиков – как частных лиц, так и предприятия. Долгосрочная стабильность «ПриватБанка», самого большого банка в Украине, абсолютно необходима для здоровой экономики в стране», - говорится в заявлении.

Президент ЕБРР отметил, что шаги, сделанные правительством и Национальным банком в сотрудничестве с акционерами, - это «самый реалистичный способ обеспечить будущее банка и в конечном итоге укрепить всю банковскую систему».

«Национализация системных банков позволила многим развитым странам защитить свои экономики во время мирового финансового кризиса – и это абсолютно правильное решение для Украины сегодня. Я бы также хотел подчеркнуть, что в случае с «ПриватБанком» советником правительства в управлении банком будет выступать респектабельная западная компания. ЕБРР, безусловно, также готов предложить сотрудничество в нахождении оптимального решения для «ПриватБанка». Мы уже предложили правительству воспользоваться нашим опытом», - сказал президент ЕБРР.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в воскресенье, 18 декабря, принял решение передать в 100% государственную собственность крупнейший в Украине банк «ПриватБанк». Решение принято на основании результатов заседания Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины.

В Кабмине также подчеркнули, что все действия властей проходят в четкой координации с международными финансовыми организациями при их полной поддержке.

Переходной период начинается с 19 декабря. Государство обеспечит плавный переход, стабильную работу учреждения в обычном для клиентов режиме. В правительстве исходят из того, что принятое решение спасло как собственно «ПриватБанк», так и всю банковскую систему.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Ключевыми акционерами банка являются Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский, владеющие прямо и опосредованно по 45% капитала банка. Международная банковская группа «ПриватБанк» обслуживает свыше 22 млн корпоративных и розничных клиентов в 10 странах мира.

ЕБРР является самым крупным финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в стране в 1993 году банк взял на себя обязательства по предоставлению почти 12 млрд евро в рамках 369 проектов. 20 мая 2016 года ЕС и Европейский банк реконструкции подписали соглашение в рамках инициативы «EU4Business» на общую сумму 40 млн евро. Предполагается, что 28 млн евро из этих средств будут использованы на деловые консультации, информационное обеспечение, обучение и прочую поддержку малого и среднего предпринимательства в Украине. Эта программа также предусматривает создание сети центров поддержки бизнеса по всей Украине. Порядка 12 млн евро из средств «EU4Business» будет использовано для поддержки прямого финансирования малых предприятий, которое осуществляет ЕБРР.