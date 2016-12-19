В ЕБРР заявили, что поддерживают решение о национализации "ПриватБанка"

12:12, 19 декабря 2016
Финансы
1519

Президент ЕБРР отметил, что шаги, сделанные правительством и Национальным банком в сотрудничестве с акционерами, - это «самый реалистичный способ обеспечить будущее банка и в конечном итоге укрепить всю банковскую систему». 

Иллюстрация REUTERS

Один из ключевых кредиторов Украины Европейский банк реконструкции и развития поддерживает решение правительства о национализации крупнейшего в Украине банка «ПриватБанк», поскольку таким образом власти смогут защитить вкладчиков и оздоровить экономику. Об этом говорится в заявлении президента ЕБРР Сумы Чакрабарти, переданном УНИАН. 

Читайте такжеПорошенко: Государство гарантирует клиентам "Приватбанка" целостность их денег

«Как президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) я решительно поддерживаю решение правительства Украины национализировать «ПриватБанк» и таким образом защитить его вкладчиков – как частных лиц, так и предприятия. Долгосрочная стабильность «ПриватБанка», самого большого банка в Украине, абсолютно необходима для здоровой экономики в стране», - говорится в заявлении. 

Президент ЕБРР отметил, что шаги, сделанные правительством и Национальным банком в сотрудничестве с акционерами, - это «самый реалистичный способ обеспечить будущее банка и в конечном итоге укрепить всю банковскую систему». 

«Национализация системных банков позволила многим развитым странам защитить свои экономики во время мирового финансового кризиса – и это абсолютно правильное решение для Украины сегодня. Я бы также хотел подчеркнуть, что в случае с «ПриватБанком» советником правительства в управлении банком будет выступать респектабельная западная компания. ЕБРР, безусловно, также готов предложить сотрудничество в нахождении оптимального решения для «ПриватБанка». Мы уже предложили правительству воспользоваться нашим опытом», - сказал президент ЕБРР. 

Читайте такжеГонтарева о национализации "ПриватБанка": обслуживание юрлиц приостановлено на день, других ограничений не будет

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в воскресенье, 18 декабря, принял решение передать в 100% государственную собственность крупнейший в Украине банк «ПриватБанк». Решение принято на основании результатов заседания Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины. 

В Кабмине также подчеркнули, что все действия властей проходят в четкой координации с международными финансовыми организациями при их полной поддержке. 

Переходной период начинается с 19 декабря. Государство обеспечит плавный переход, стабильную работу учреждения в обычном для клиентов режиме. В правительстве исходят из того, что принятое решение спасло как собственно «ПриватБанк», так и всю банковскую систему. 

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Ключевыми акционерами банка являются Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский, владеющие прямо и опосредованно по 45% капитала банка. Международная банковская группа «ПриватБанк» обслуживает свыше 22 млн корпоративных и розничных клиентов в 10 странах мира. 

ЕБРР является самым крупным финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в стране в 1993 году банк взял на себя обязательства по предоставлению почти 12 млрд евро в рамках 369 проектов. 20 мая 2016 года ЕС и Европейский банк реконструкции подписали соглашение в рамках инициативы «EU4Business» на общую сумму 40 млн евро. Предполагается, что 28 млн евро из этих средств будут использованы на деловые консультации, информационное обеспечение, обучение и прочую поддержку малого и среднего предпринимательства в Украине. Эта программа также предусматривает создание сети центров поддержки бизнеса по всей Украине. Порядка 12 млн евро из средств «EU4Business» будет использовано для поддержки прямого финансирования малых предприятий, которое осуществляет ЕБРР.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter