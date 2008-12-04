Россия будет строить с Украиной рыночные отношения

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН, лидер партии «Единая Россия» заявляет, что Россия делает все возможное для улучшения отношений с Украиной.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом В.ПУТИН заявил в прямом теле- и радиоэфире, отвечая на вопросы россиян.

«Мы делаем все для того, чтобы отношения с Украиной улучшались. Мы не поднимаем вопросов надуманного характера типа Голодомора, политизируя эти общие проблемы прошлого. Мы все делаем, чтобы отношения с этой по-настоящему братской республикой именно в таком качестве и развивались и в будущем», - заверил В.ПУТИН.

Он отметил, что при этом Россия будет выходить на справедливые отношения, в том числе и в экономической сфере. «Справедливые – это значит рыночные», - добавил В.ПУТИН.