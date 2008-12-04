Шведский Центробанк снизил учетную ставку

Центральный Банк Швеции объявил сегодня о решении сократить учетную ставку – с 3,75% до 2%.

Понижение процентной ставки на 1,75 процентного пункта стало самым значительным и резким сокращением этого показателя с 1992г. По данным агентства Bloomberg, никто из аналитиков не ожидал столь решительных мер со стороны Riksbank.

В распространенных сегодня материалах банка говорится о том, что прогнозы на следующий год не столько обнадеживающие. Так, Riksbank ожидает рецессии экономики и ее спада на 0,5% после роста на 0,9% в 2008 году, передает k2kapital.