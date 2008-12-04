Местные бюджеты могут получить еще 8 млрд. грн. - Куйбида

Министр региональной политики и строительства Украины Василий КУЙБИДА заявляет, что децентрализация налогов позволит дополнительно аккумулировать около 8 млрд. грн. для органов местного самоуправления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.КУЙБИДА заявил сегодня во время заседания межведомственной комиссии при Кабинете Министров по вопросам местного самоуправления.

«Это существенный ресурс, который сможет использовать местное самоуправление для развития территорий», - сказал В.КУЙБИДА.

Министр уточнил, что децентрализация уплаты налогов предприятиями предусмотрена законопроектом о внесении изменений в Бюджетный кодекс, который был принят в первом чтении Верховной Радой в сентябре 2008 года. Министр подчеркнул, что правительство заинтересовано в том, чтобы этот закон был принят в кратчайшие сроки.

«Можно дискутировать по отдельным статьям этого законопроекта, к примеру, о том, в какой бюджет должны поступать 10% от прибыли предприятий – в областной или городской бюджет, но то, что децентрализация налогов происходит, это, без сомнения, позитивно, и это правильное направление наших совместных действий», - считает он.

По словам министра, законопроект также предусматривает введение налога на недвижимость. «Если этот налог заработает, это позволит стабилизировать местные бюджеты», - уверен В.КУЙБИДА.