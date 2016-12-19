Гривня опустилась на межбанке до 26,50 за доллар

В понедельник, 19 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,32/26,50 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,10/27,28 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4323/0,4343 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 26,4182 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 28 сделок на сумму 9,06 млн долл.