Банк Англии и ЕЦБ снизили учетные ставки на 1%
15:20, 04 декабря 2008Финансы
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БА - до 2%, ЕЦБ - до 2,5%
Британский Центральный банк - Банк Англии снизил базовую процентную ставку на 1% -до 2%, сообщает Би-би-си.
Это самый низкий показатель с 1951 года.
Европейский центробанк в четверг пошел на самое резкое в своей истории понижение учетной ставки - с 3,25 до 2,5%.
В ноябре ЕЦБ уже снижал ставку на 50 басизных пунктов.
Ранее в четверг Центробанк Швеции также снизил ставку до 2%.
Отметим, за время существования Банка Англии, учрежденного в 1694 году, учетная ставка никогда не опускалась ниже 2%.
В ноябре Банк Англии пошел на резкое - на 150 базисных пунктов, с 4,5 до 3% - понижение ставки в попытке оживить финансовый сектор и помочь банкам возобновить кредитование бизнеса и частных лиц.
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