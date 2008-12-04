Банк Англии и ЕЦБ снизили учетные ставки на 1%

Британский Центральный банк - Банк Англии снизил базовую процентную ставку на 1% -до 2%, сообщает Би-би-си.

Это самый низкий показатель с 1951 года.

Европейский центробанк в четверг пошел на самое резкое в своей истории понижение учетной ставки - с 3,25 до 2,5%.

В ноябре ЕЦБ уже снижал ставку на 50 басизных пунктов.

Ранее в четверг Центробанк Швеции также снизил ставку до 2%.

Отметим, за время существования Банка Англии, учрежденного в 1694 году, учетная ставка никогда не опускалась ниже 2%.

В ноябре Банк Англии пошел на резкое - на 150 базисных пунктов, с 4,5 до 3% - понижение ставки в попытке оживить финансовый сектор и помочь банкам возобновить кредитование бизнеса и частных лиц.