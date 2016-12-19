Минфин снял ролик о национализации "ПриватБанка"

Министерство финансов Украины опубликовало видео о переходе ПАО "ПриватБанк" в 100% собственность.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства на странице в Facebook.

"Вы уже наверное слышали о передаче "ПриватБанка" в государственную собственность. Почему это был необходимый шаг, а также почему не стоит беспокоиться судьбой своих вложений - смотрите в нашем коротком ролике", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в воскресенье, 18 декабря, принял решение передать в 100% государственную собственность крупнейший в Украине банк «ПриватБанк». Решение принято на основании результатов заседания Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины.

В Кабмине также подчеркнули, что все действия властей проходят в четкой координации с международными финансовыми организациями при их полной поддержке.

Переходной период начинается с 19 декабря. Государство обеспечит плавный переход, стабильную работу учреждения в обычном для клиентов режиме. В правительстве исходят из того, что принятое решение спасло как собственно «ПриватБанк», так и всю банковскую систему.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Ключевыми акционерами банка являются Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский, владеющие прямо и опосредованно по 45% капитала банка. Международная банковская группа «ПриватБанк» обслуживает свыше 22 млн корпоративных и розничных клиентов в 10 странах мира.