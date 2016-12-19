В БПП заявили, что национализация ПриватБанка гарантирует сохранение сбережений вкладчиков и соцпособий

Об этом во время заседания Согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной Рады, сообщила народный депутат, заместитель председателя фракции Партии «Блок Петра Порошенко» Ирина Луценко.

Она отметила, что впервые, после серии закрытия многих банков-банкротов, государство решилось спасти крупнейший системный частный банк.

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«На наших глазах разворачивается беспрецедентная операция правительства и Национального банка для защиты вкладчиков ПриватБанка - более 20,5 млн человек. Заостряю ваше внимание, что кроме среднего класса, речь идет о более 3 млн пенсионеров, более 500 тыс. студентов и 1,6 млн других социально незащищенных граждан, являющихся клиентами ПриватБанка. Государство своим решением гарантирует, что эти люди не потеряют свои сбережения и социальные пособия, выплачиваемые через этот огромный банк», - заявила Луценко.

Она подчеркнула, что, благодаря спасению ПриватБанка, должны и дальше без потерь работать 500 тыс. физических лиц-предпринимателей.

«Более 600 тыс. предприятий - от малых до больших - не должны потерять свои средства. Важно, что теперь ПриватБанк переходит в государственную собственность. Лишь после того, как ПриватБанк станет государственным, ради его вкладчиков, он получит необходимую финансовую помощь в нужном объеме. Национальный банк гарантирует, что все карточные счета ПриватБанка, банкоматы будут и дальше обслуживаться и работать. Пауза для юридических лиц будет только один день и только по техническим причинам», - сказала Луценко.

Кроме того, депутат отметила, что все международные структуры, Международный валютный фонд и Европейский банк реконструкции и развития, другие финансовые организации поддержали такой порядок событий.

«Сейчас самое главное не допустить паники, что стало бы ядом для финансов. Если не будет паники - ни один частный счет не пострадает. Спасение средств 20 млн украинцев не может стать темой для политической борьбы», - отметила Луценко.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в воскресенье, 18 декабря, принял решение передать в 100% государственную собственность крупнейший в Украине банк «ПриватБанк».

Решение принято на основании результатов заседания Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины. В Кабмине также подчеркнули, что все действия властей проходят в четкой координации с международными финансовыми организациями при их полной поддержке.

Переходной период начинается с 19 декабря. Государство обеспечит плавный переход, стабильную работу учреждения в обычном для клиентов режиме. В правительстве исходят из того, что принятое решение спасло как собственно «ПриватБанк», так и всю банковскую систему.