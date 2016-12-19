В Днепре проходит брифинг относительно работы ПриватБанка (прямая трансляция)

Во время брифинга планируется обсуждение текущей работы "ПриватБанка".

Напомним, Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в воскресенье, 18 декабря, принял решение передать в 100% государственную собственность крупнейший в Украине банк "ПриватБанк".

Читайте такжеНационализированный "ПриватБанк" продолжит работу в обычном режиме - министр финансов

Решение принято на основании результатов заседания Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины. В Кабмине также подчеркнули, что все действия власти проходят в четкой координации с международными финансовыми организациями по их полной поддержке.

Переходный период начинается с 19 декабря. Государство обеспечит плавный переход, стабильную работу учреждения в обычном для клиентов режиме.

В правительстве исходят из того, что принятое решение спасло как собственно «ПриватБанк», так и всю банковскую систему.