Ющенко заявляет о стабилизации на валютном рынке

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет о предпосылках стабилизации ситуации на валютном рынке страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент заявил на встрече с представителями Международного валютного фонда (МВФ) при участии министра финансов Украины Виктора ПИНЗЕНИКА, председателя Национального банка Украины Владимира СТЕЛЬМАХА и представителей Секретариата Президента.

“Нам необходим разговор касательно валютного курса, хотя все выглядит так, что здесь уже ответ близок”, – сказал В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на В.СТЕЛЬМАХА, вчера объем валютных интервенций Национального банка Украины путем проведения аукциона составил 40 млн. долларов.

Кроме того, Президент поблагодарил руководителя миссии МВФ Джейлу ПАЗАРБАЗИОЛУ за проведенную ранее работу, которая позволила Украине получить финансовую помощь от МВФ.

Также В.ЮЩЕНКО выразил надежду, что экономическому блоку правительства и Национальному банку Украины удастся выполнить подписанный меморандум.

Президент отметил, что в ходе сегодняшней встречи планируется обсудить вопросы ликвидности банковской системы, ситуацию в ряде отраслей экономики, в частности, состояние дел в НАК “Нафтогаз Украины”, в Пенсионном фонде, а также видение бюджета на 2009 год и его ключевые параметры.