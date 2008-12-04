МВФ оптимистичен по поводу Украины

Международный валютный фонд (МВФ) оптимистически оценивает процессы, которые проходят в экономике Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила руководитель миссии Международного валютного фонда Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ на встрече с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, министром финансов, председателем Национального банка Украины, представителями Секретариата Президента.

“Взгляд на развитие ситуации очень оптимистичен. Политика, которая проводится и Национальным банком, и экономическим блоком правительства, согласуется с параметрами нашего меморандума и развивается в нужном направлении”, - сказала Д. ПАЗАРБАЗИОЛУ.

При этом она отметила, что экономика Украины сейчас проходит период большой коррекции и приспособления к текущей ситуации.

“Я надеюсь, что в ближайшее время наступит период стабилизации”, - сказала руководитель миссии МВФ.

По ее словам, за время работы миссии были проведены встречи с представителями Национального банка Украины, министерств, а также с банкирами. По словам Д. ПАЗАРБАЗИОЛУ, сотрудники миссии намерены встретиться с представителями крупной промышленности.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря в Украину прибыла миссия Международного валютного фонда во главе с Джейлой ПАЗАРБАЗИОЛУ. Как отметили в представительстве, официально миссия начинает свою работу со 2 декабря и продлится неделю.

Предполагается, что миссия проведет мониторинг ситуации в украинской экономике, проанализирует действия, направленные на ликвидацию кризиса, а также будет проведен анализ выполнения Меморандума, подписанного между правительством Украины и МВФ.