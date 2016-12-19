"Приват24" будет передан государству в рамках национализации – зампредправления банка

Площадка банковских онлайн-сервисов «Приват24» будет передана государству в рамках национализации крупнейшего в Украине банка «ПриватБанк».

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил первый заместитель председателя правления «ПриватБанка» Олег Гороховский. В частности, отвечая на вопрос пользователей о том, кому будет принадлежать «Приват24», Гороховский ответил: «Государству».

В то же время в Минфине, как новом владельце «ПриватБанка», и в Национальном банке пока не определились, кто будет управлять площадкой, поскольку пока непонятно, является ли «Приват24» активом банка и кому принадлежат авторские права на программные разработки.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в воскресенье, 18 декабря, принял решение передать в 100% государственную собственность крупнейший в Украине банк «ПриватБанк». Решение принято на основании результатов заседания Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины.

«ПриватБанк» (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Международная банковская группа «ПриватБанк» обслуживает свыше 22 млн корпоративных и розничных клиентов в 10 странах мира.