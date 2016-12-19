Банковская система работает стабильно, угроз от национализации "ПриватБанка" нет - НБУ

Банковская система Украины работает стабильно, и национализация крупнейшего в Украине банка «Приватбанк», проведенная по решению правительства, не представляет каких-либо угроз.

Читайте такжеНБУ не ожидает оттока депозитов из "ПриватБанка" и не видит угрозы для валютного рынка

Об этом в ходе брифинга в штаб-квартире «ПриватБанка» в Днепропетровске сказал первый заместитель главы НБУ Яков Смолий.

«Мы не отмечаем какой-то клиентской сверхактивности. Национальный банк приложит все усилия, чтобы подкрепить банк ликвидностью, чтобы обеспечить бесперебойную работу банка («ПриватБанка» - УНИАН) и всей банковской системы. Информирую также, что я разговаривал с главами правления других банков. Они отмечают стабильность в работе банковской системы, никаких непредвиденных ситуаций в банковской системе на данное время не отмечается», - сказал Смолий.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в воскресенье, 18 декабря, принял решение передать в 100% государственную собственность крупнейший в Украине банк «ПриватБанк». Решение принято на основании результатов заседания Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины. Вместе с тем, как подчеркивал министр финансов Александр Данилюк, «ПриватБанк» продолжит свою работу в обычном режиме, а команда нового менеджмента будет сформирована в ближайшие дни.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Международная банковская группа «ПриватБанк» обслуживает свыше 22 млн корпоративных и розничных клиентов в 10 странах мира.