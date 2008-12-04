В обменниках Днепропетровска доллар продают по 7,5-7,7 грн.

Сегодня в пунктах обмена валюты банков в центре Днепропетровска доллары продают по 7,5-7,7 грн., евро – по 9,35-9,6 грн. за один доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, продажа российского рубля осуществлялась в пределах 2,25-2,75 грн. за 10 рублей. При этом не все обменные пункты торговали российской валютой.

В обменном пункте «ПриватБанка» доллары можно было купить свободно по курсу 7,7 грн. Евро и российский рубль в продаже отсутствовали.

В обменном пункте «Райффайзен Банк Аваль» доллар продавался в ограниченном количестве. В банке «Земельный капитал» доллары, евро и рубли можно было купить без ограничений по курсу 7,5 грн., 9,4 грн. (за 1 усл. ед) и 2,6 грн. (за 10 рос. рублей) соответственно.

В обменном пункте центрального днепропетровского офиса «Укрсоцбанка» свободная продажа доллара осуществлялась по курсу 7,45 грн., евро – 9,35, российского рубля – 2,25. грн. за 10 рублей. При этом банк взимал комиссию за операции с валютой в размере 2,5% от приобретаемой суммы.

Сегодня часть банков Днепропетровска не продавали валюту.