Могерини: Национализация ПриватБанка - шаг на пути восстановления доверия к финансовому сектору

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом она заявила на пресс-конференции.

«Я хочу использовать эту возможность, чтобы отдать должное усилиям премьер-министра, президента и правительства, которые в это время восстанавливают уверенность в финансовом секторе путем мужественного решения национализировать ПриватБанк», - сказала Могерини.

По ее убеждению, этот шаг должен помочь в обеспечении соответствия банков Украины регуляторным стандартам и сделать банковский сектор «сильнее».

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«Это также важный компонент больших усилий относительно реформ, которые поддерживает ЕС вместе с международными партнерами», - подчеркнула Могерини.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в воскресенье, 18 декабря, принял решение передать в 100% государственную собственность крупнейший в Украине банк «ПриватБанк». Решение принято на основании результатов заседания Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины.

Вместе с тем, как подчеркивал министр финансов Александр Данилюк, «ПриватБанк» продолжит свою работу в обычном режиме, а команда нового менеджмента будет сформирована в ближайшие дни. Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Международная банковская группа «ПриватБанк» обслуживает свыше 22 млн корпоративных и розничных клиентов в 10 странах мира.