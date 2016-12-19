Карты и банкоматы работают: Государство гарантирует бесперебойное функционирование "ПриватБанка" - Кубив

План национализации «ПриватБанка» в первую очередь направлен на защиту клиентов финансового учреждения и докажет свою правильность в течение ближайших нескольких дней.

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Об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив на пресс-конференции в Брюсселе.

«Работа, которую мы продолжим сегодня-завтра, покажет, что план (по национализации «ПриватБанка» - УНИАН) является правильным, защищает клиентов банка, физических лиц. Карты физических лиц работают в полном объеме, банкоматы работают. То есть мы обеспечили максимально возможный комфорт по состоянию на сегодня», - сказал он.

По словам Кубива, инициатива национализации исходила от акционеров банка, предложивших государству стать собственником финучреждения в интересах клиентов. При этом государство гарантирует сохранность средств вкладчиков.

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«Государство в лице Министерства финансов станет собственником 100% акций ПАО «ПриватБанк» и гарантирует бесперебойное функционирование этого учреждения, а также сохранение средств клиентов. … Самое главное - хочу сказать, что именно частные акционеры обратились к правительству с предложением, чтобы государство в интересах клиентов банка стало полным его собственником», - подчеркнул вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в воскресенье, 18 декабря, принял решение передать в 100% государственную собственность крупнейший в Украине банк «ПриватБанк». Решение принято на основании результатов заседания Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины. По словам министра финансов Александра Данилюка, «ПриватБанк» продолжит свою работу в обычном режиме, а команда нового менеджмента будет сформирована в ближайшие дни.

«ПриватБанк» (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Международная банковская группа «ПриватБанк» обслуживает свыше 22 млн корпоративных и розничных клиентов в 10 странах мира.