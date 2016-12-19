МВФ поддержал решение о национализации "ПриватБанка"

Решение властей Украины о национализации крупнейшего в стране банка "ПриватБанк" является важным шагом на пути сохранения и укрепления финансовой стабильности.

Об этом говорится в заявлении главы ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда Кристин Лагард.

"Это решение было принято в целях обеспечения бесперебойной работы банка, учитывая его системную роль в финансовой системе Украины, - говорится в заявлении. - Очень важно, чтобы все банки, работающие в Украине, отвечали финансовым и нормативным требованиям, поскольку это является основой поддержания общественного доверия к банковской системе и укрепления способности банков поддерживать производственную деятельность, необходимую для процветания украинского народа".

По мнению Лагард, процесс национализации должен сопровождаться выполнением обязательств банка, а также формированием новой команды менеджеров.

Читайте такжеМогерини: Национализация ПриватБанка - шаг на пути восстановления доверия к финансовому сектору

"МВФ будет и далее поддерживать Украину в ее усилиях по созданию сильных институтов, повышению прозрачности и продвижению структурных реформ, которые имеют решающее значение для достижения прочного и устойчивого экономического роста", - подчеркнула Лагард.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в воскресенье, 18 декабря, принял решение передать в 100% государственную собственность крупнейший в Украине банк "ПриватБанк". Решение принято на основании результатов заседания Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины. Вместе с тем, как подчеркивал министр финансов Александр Данилюк, "ПриватБанк" продолжит свою работу в обычном режиме, а команда нового менеджмента будет сформирована в ближайшие дни.

Также заместитель главы НБУ Яков Смолий отмечал, что решение о национализации "ПриватБанка" не повлияло на работу банковской системы и каких-либо значительных угроз для финансовой стабильности государства не принесло.

Ранее поддержку национализации "ПриватБанка" высказал президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти.