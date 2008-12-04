Золото дешевеет

Цены на золото снизились в ходе европейских торгов в Европе в четверг в результате роста курса доллара по отношению к евро и снижения цен на нефть, а также в преддверии решения Европейского центрального банка относительно размера ключевой процентной ставки, сообщает Рейтер.

К 14.13 МСК спотовые цены на золото упали до 770,10/772,10 долл. за унцию против 772,60 долл. за унцию по итогам торгов среды.

"При укреплении доллара и удешевлении нефти цены на золото немного снижаются. При ценах 735, 750 долл. за унцию у инвесторов должен появиться интерес", - сказал аналитик Майкл Кемпински из Commerzbank.

На утренних торгах доллар вырос по отношению к евро на фоне усиления обеспокоенности инвесторов, что глобальная рецессия может принять более серьезный характер.

Нефть опустилась в цене ниже 46 долл. за баррель на торгах в четверг в Европе, что является минимальным за последние четыре года уровнем, виной чему мрачные перспективы мировой экономики и низкий спрос на "черное золото".

Цены на платину почти не изменились, однако перспективы "белого металла" представляются инвесторам достаточно мрачными, поскольку главный покупатель платины - автомобильный сектор - серьезно пострадал от мировой рецессии.

"Опасения относительно промышленного спроса на металлы, особенно со стороны автомобильного сектора, продолжат оказывать давление на цены в ближайшее время", - отметил аналитик Standard Bank Леон Уэстгейт.